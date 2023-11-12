تجمع پرستاران در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

به گزارش خبرنگار مهر پیش از ظهر امروز یکشنبه تعدادی از پرستاران بیمارستانهای کاشان و آران و بیدگل با تجمع در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خیابان اباذر این شهر مطالبات خود را مطرح کردند.
یکی از پرستاران در توضیح مطالبات تجمع کنندگان به خبرنگار مهر گفت: اضافه کار این کار کادر زحمتکش با هفت ماه تأخیر پرداخت میشود واین در صورتی است که مبلغ اضافه کار پرستاری به صورت میانگین از ساعتی ۲۰ هزار تومان تجاوز نمیکند.
وی با اشاره به اینکه حق غذای پرسنل اورژانس ۱۱۵ هم با یکسال تأخیر پرداخت میشود، افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۶ سال به صورت ناقص اجرا شده و پرستاران هنوز مبلغ تعرفه گذاری سال ۱۴۰۱ را به صورت کامل دریافت نکردهاند.
این پرستار با اشاره به حق مسکن ماهیانه ۵۵ هزار تومان برای پرستاران خاطرنشان کرد: این رقم با این سطح تورم در جامعه اصلاً شایسته پرستاران نیست.
وی با بیان اینکه قانون اعطای مزایای جانبی و موارد رفاهی که در مناسبتهای مختلف در سایر ارگانها اجرا شده هنوز در دانشگاه علوم پزشکی مغفول شده است، تاکید کرد: آیا ما کارمند دولت نیستیم پس چرا این بی عدالتیها در حق ما میشود.
این پرستار با تاکید براینکه جامعه پرستاران همواره تابع قانون و ولایت است، یادآورشد: اعتراضات جامعه پرستاران هیچ گونه جبهه گیری سیاسی ندارد و تنها درخواست آن احترام به جایگاه و حرفه پرستاری است.
اما از سویی دیگر یک مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اضافه کاری اجباری یکی از مهمترین دلایل نارضایتی پرستاران است، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل این موضوع در کمبود پرستار در سطح کشور و به تبع آن در کاشان است که باعث شده است پرستاران شاغل اضافه کاری اجباری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حقوق پرستاران و تمامی بیش از چهار هزار کارمند دانشگاه بدون تأخیر پرداخت میشود، ابراز کرد: معمولاً پرداختهایی مثل کارانه و اضافه کاری که از درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی پرداخت میشود با تأخیر انجام میشود و علت آن هم تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاه از سوی ارگانهای بیمهای به خصوص تأمین اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه اینگونه پرداختها همواره با تأخیر انجام می شده و موضوع تازه ای نیست، گفت: پیگیریهای فراوانی برای وصول درآمدهای دانشگاه انجام میشود تا پرداختهای مذکور انجام شود و در نهایت این موضوع متناسب با تأخیرهای دریافتی انجام میشود.
این مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه مبلغ اضافه کاری به ازای هر ساعت یک عدد سراسری است که توسط مراجع بالادستی کشوری مشخص میشود، ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان هیچ دخل و تصرفی به مبلغ اضافه کاریها ندارد و مطابق ابلاغیههای انجام شده پرداخت میکند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار پرستار در بخشهای مختلف بهداشتی و درمانی در منطقه کاشان فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: ما منکر زحمات و تلاشهای پرستاران و بقیه کادر بهداشتی و درمانی نیستیم و ضمن احترام به مطالبات و خواستههای آنها سعی در پرداخت مطالبات در اسرع وقت داریم.
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