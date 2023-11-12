ظرفیت کارشناسان در برگزاری دوره های آموزش امدادی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری عصر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان گناوه با تاکید بر اهمیت توجه ایمنی اظهار داشت: ایمنی در اولویت قرار دارد و باید اول ایمنی و بعد کار را در نظر گرفت.
فرماندار گناوه افزود: تجهیزات و امکانات هر دستگاه عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بررسی و بروز و کامل شود و لیست کاملی از این تجهیزات تهیه شود.
وی گفت: اعضای ستاد در مانورهای در نظر گرفته شده حضور یافته و شرکت کنند و نظرات خود همراه با نقاط ضعف و قوت و حسن و عیبها را تهیه به فرمانداری تحویل دهند.
صفری یادآور شد: آموزشهای لازم در خصوص مسائل بهداشتی و مصدومانی که در حوادث دچار آسیب میشوند، شیوه جا به جایی، خارج کردن مصدوم از زیر آوار و محل حادثه و مسائل دیگر در این زمینه ضروری است که باید به اعضای ستاد آموزش داده شود.
وی افزود: شرکتهای نفتی مستقر در منطقه دارای امکانات و زیرساختهای زیادی هستند که میتوان از این امکانات و توانمندیها برای در مواقع بحران و حوادث کمک گرفت.
وی گفت: از امکانات این شرکتها به خصوص دربحرانها و حوادث باید کمک گرفت تا در زمان بحران خسارتی به بار نیاید.
وی گفت: از ظرفیت و توانایی کارشناسان نفت برای برگزاری دورههای آموزشی استفاده شود و با دعوت از این کارشناسان در شمال استان دورههای آموزشی امدادی برگزار شود تا در این دورهها از پتانسیل کارشناسان آموزش دیده و باتجربه نفت در این منطقه استفاده شود.
همچنین با حضور دستگاههای مختلف ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان گناوه رزمایش اطفای حریق و امداد و نجات در محوطه اداره بندر و اسکله گناوه برگزار شد.
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