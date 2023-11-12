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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در محور چالوس

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب محدوده‌های میانک، مجلار و ولی آباد سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب محدوده‌های میانک، مجلار، ولی آباد سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک و محدوده ساسانی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل حصارک تا مهرشهر و محدوده مهرویلا سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: تردد در آزادراه تهران - شمال به صورت روان در جریان است.

کد مطلب 5937104

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