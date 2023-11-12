تمدید اعتبار دفترچه بیمه بازنشستگان دولت غیر حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید شایانفر افزود: در صندوق کارکنان دولت قریب به ۱۲ هزار مؤسسه بیمه گذار داریم، که روند اعتبار دهی به بیمه کارکنان دولت به این ترتیب است که به ازای هر لیست حق بیمه‌ای که در انتهای ماه از طرف مؤسسه بیمه گذار برای بیمه سلامت ارسال می‌شود، سامانه‌های بیمه به صورت خودکار ۲ ماه اعتبار بیمه شده را افزایش می‌دهد.

مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اعتبار بیمه کارمندان دولت به پرداخت حق بیمه منوط نشده است و صرفاً ارسال لیست در پایان ماه مورد تاکید است، بنابراین انتظار می‌رود که لیست مورد نظر در موعد مقرر به بیمه ارسال شود؛ لذا تمدید اعتبار بیمه بازنشستگان دولت به هیچ وجه نیازمند مراجعه حضوری آنان به دفاتر پیشخوان نیست.

وی تصریح کرد: در شهریور ۱۴۰۲ از قریب به ۱۲ هزار مؤسسه بیمه گذار صرفاً ۶۰ مؤسسه لیست را به موقع ارسال نکرده اند، به عبارت دیگر ۹۹/۵ درصد بیمه گذاران به موقع لیست حق بیمه کارکنان خود را ارسال نموده اند و تنها ۰/۵ درصد آنها به موقع لیست حق بیمه را برای بیمه ارسال نکرده اند و در راستای خدمت رسانی بهینه به کلیه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت از تمام مؤسسات بیمه گذار درخواست می‌گردد به موقع و در پایان هر ماه لیست حق بیمه کارکنان خود را به بیمه سلامت ارسال نمایند.