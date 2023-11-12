۷ روستای بخش آسارا در حوزه گاز و آب با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای کل‌ها که با حضور مدیران کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان، عضو شورای شهر کرج و اعضای شورای روستا در سالن جلسات معاونت عمران استانداری برگزار شد، اظهار داشت: پیرو دستور استاندار البرز در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان، تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی در دستور کار معاونت عمرانی استانداری قرار گرفت تا موضوعات به صورت جزئی و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای حل مشکلات در همان جلسات اندیشیده و منجر به رفع مشکلات شود.

وی افزود: در این راستا ضمن تقدیر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بویژه دستگاه‌های خدمات رسان استان انتظار می‌رود با بازدیدهای میدانی نسبت به کارگشایی و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بر گازرسانی به روستاهای بخش آسارا تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هفت روستای بخش آسارا در حوزه گاز و آب با مشکل مواجه هستند که ضمن رعایت موازین قانونی باید به جد در دستور کار دستگاه‌های خدماتی استان قرار گیرد.



به گفته وی حضور میدانی مدیران در مناطق مختلف بویژه در حوزه روستایی که دولت مردمی سیزدهم عزم جدی در زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا دارد، می‌تواند گام بسیار مهمی در زمینه شناخت عمیق و میدانی از مشکلات و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع مشکلات مردم بشمار رود.

افضلی تصریح کرد: تمامی تلاش مدیران این است تا پیش از شروع فصل سرما بخش‌هایی از روستاهای بخش آسارا که بر اساس قوانین و ضوابط مشکلی در ارائه خدمات بویژه در حوزه گازرسانی ندارند، از این نعمت برخوردار شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در این نشست یادآور شد: برگزاری کارگروه رفع تداخلات بنیاد مسکن با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی استان نکته قابل تأملی است که می‌تواند به گره گشایی در این زمینه‌ها کمک کند.

گفتنی است در ابتدای این نشست عمار ایزدیار عضو شورای شهر کرج و بخشدار آسارا در خصوص وجود پاره‌ای از مسائل و مشکلات روستاهای بخش آسارا از جمله روستای کل‌ها، تکیه سپه سالار و آسیاب درگاه نکاتی را مطرح و خواستار تسریع در اقدامات دستگاه متولی در این زمینه شدند.