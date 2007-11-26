انگلیس جاسوس غیرسفیدپوست از سراسر دنیا استخدام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بخش استخدام سازمان اطلاعات خارجی انگلیس(MI6) در مصاحبه ای بی سابقه با رادیو بی بی سی با اعلام این خبر گفت به پرسنل برای اطلاعات خارجی از قومیت های مختلف نیاز داریم.

وی که نامش را بی بی سی فاش نکرد، افزود: ما افرادی را از نقاط مختلف دنیا برای استخدام نیاز داریم و افرادی که قومیتهای مختلفی دارند می توانند به مناطق مختلف بروند و با افرادی ملاقات کنند که پرسنل سفیدپوست نمی توانند.

این مقام همچنین گفت: بعضی جاها هست که مردان سفیدپوست نمی توانند بروند.

از سوی دیگر دو افسر سازمان اطلاعات داخلی (MI5) این موضوع را که جامعه مسلمانان انگلیس هدف اصلی این برنامه هستند، رد کردند.

سازمانهای امنیتی انگلیس از 11 سپتامبر 2001 به بعد هدف انتقادهای فراوان به دلیل عملکردشان در برابر تهدیدهای امنیتی قرار گرفته اند.