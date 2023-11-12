به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر چغادک در خصوص موضوع مطرح شده جهت راه اندازی دادگاه عمومی بخش چغادک گفت: با توجه به جمعیت موجود در این شهر و روستاهای اطراف آنکه جمعیت زیادی است، باید از لحاظ وضعیت پرونده‌ای هم مورد بررسی قرار گیرد و اگر این امکان وجود دارد که بتوان در این شهر دادگاه عمومی راه اندازی شود پیگیرهای لازم با قوه قضائیه انجام خواهیم داد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست با راه اندازی دادگاه در این بخش استقبال کرد و گفت: شهردار و شورای دلایل و مستندات خود را جهت بررسی این موضوع به فرمانداری و دادگستری ارسال تا با پیگیری‌های لازم با قوه قضائیه بتوانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد راه اندازی این امر مهم باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد تخصیص زمین جهت ساخت دادگاه گفت: اگر مسئولان بخش مربوطه امکانات لازم را جهت استقرار دادگاه را مهیا و کمک کنند در صورت موافقت، راه اندازی این حوزه قضائی در بخش چغادک صورت خواهد پذیرفت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر داشتن امنیت و دسترسی آسان مردم به عدالت و خدمات رسانی قضائی در نقاط مختلف را از سیاست‌های دستگاه قضائی استان دانست و افزود: در همین راستا از همکاری و تلاش‌های تمامی مسئولان در جهت رفع مشکلات مردم و دسترسی آسان مردم به خدمات استقبال می‌کنیم تا علاوه بر افتتاح این دادگاه، حتی شاهد راه اندازی دفاتر دیگر ادارات نیز در این بخش باشیم.