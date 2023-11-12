نشست علمی تخصصی تقریرات فقیهان معاصر در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله سید محمدمهدی خلخالی عصر یکشنبه نشست علمی، تخصصی تقریرات فقیهان معاصر با هدف بررسی علمی امتیازات و برجستگی‌های تقریرات فقهی و اصولی آیت الله خلخالی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی در این نشست تخصصی که توسط مؤسسه به سوی جهاد برگزار شد؛ اظهار کرد: آیت الله سید محمد مهدی خلخالی از جمله علمایی بود که پس از پیروزی انقلاب در جمهوری اسلامی مسئولیتی نپذیرفت، با این حال یکی از پشتوانه‌های فقهی برای نظام اسلامی بود.

استاد دروس خارج حوزه افزود: در زمان تدوین قانون اساسی آیت الله خلخالی مهره‌های متفکر این جریان بود. ایشان فکر وسیع و بلیغی داشت و نظرات ایشان نیز در باب حکومت خیلی تأثیرگذار بود.

وی در خصوص زندگی شخصی و علمی آیت الله خلخالی گفت: وی جزو مجتهدین و از شاگردان دوره سوم تدریس آیت الله العظمی خویی بود که با درخواست مردم تهران و به نمایندگی از آیت الله خویی، از نجف اشرف راهی مسجد منیریه در تهران شد.

ربانی اضافه کرد: آیت الله فاضل لنکرانی همیشه تاکید داشتند تا آیت الله سید رضی شیرازی و آیت الله سیدمحمد خلخالی از تهران جهت تدریس به حوزه علمیه قم منتقل شوند.

استاد دروس خارج حوزه مرحوم آیت الله خلخالی را شخصیتی با سلیقه در نگارش دانست و گفت: ایشان قلم بسیار شیوایی داشت و یکی از کارهای ماندگارشان نگارش تقریرات آیت الله خویی به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن بود. آیت الله خویی نیز همیشه به نگارش طلاب اهمیت می‌دادند و بر نسخ چاپی آنها تقریظ می‌نوشتند و بعضاً هزینه چاپ آنها را متقبل می‌شدند.

وی با بیان اینکه بیشترین تقریرات منتشر شده در نجف از درس آیت الله خویی بود؛ افزود: مرحوم آیت الله خلخالی ۱۴ سال ملازم علمی آیت الله خویی بود و ۶ جلد تقریرات آیت الله خویی را با عنوان اصول فقه شیعه منتشر کرد.