تخصیص ۵۰۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قلیزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان اردبیل، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و همکاریهای دوجانبه با بانکهای عامل به عنوان یاوران اشتغال کمیته امداد، در هفت ماهه سالجاری اقدامات مناسبی رقم خورده است.
وی با اشاره به اینکه از ۶۵۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب در سالجاری، تاکنون ۵۰۶ میلیارد تومان تخصیص یافته و تعیین شعبه شده است، تصریح کرد: تلاش داریم تا پایان سالجاری صد درصد منابع را جذب کنیم که این امر علاوه بر ایجاد اشتغال برای مددجویان، موجب توسعه اقتصادی در استان نیز خواهد شد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون یکهزار و ۷۳۵ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان پرداخت شده است، گفت: بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و خودکفایی به این تعداد طرح اعطا شده تا متقاضیان بتوانند طرحهای مورد نظر خود را ایجاد کنند.
قلیزاده با اعلام اینکه با تخصیص اعتبارات انجام یافته حدود ۲۸ درصد برنامه محقق شده است، افزود: همچنان در پی تخصیص اعتبارات لازم به سایر متقاضیان دریافت تسهیلات هستیم تا شاهد تحقق صد درصدی برنامهها در پایان سال باشیم.
وی با اشاره به اینکه ادارات کمیته امداد اصلاندوز، انگوت و نیر بیشترین عملکرد را در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان داشتهاند، خاطرنشان کرد: در این شهرستانها شاهد بیشترین عملکرد بودهایم که لازم است سایر ادارات نیز در این زمینه اقدامات مؤثرتری را به انجام رسانند.
قلیزاده به ارائه آموزشهای شغلی لازم به مددجویان تحت حمایت اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه نیز برنامههای گستردهای اجرا شده تا مددجویان با مهارت کافی و آموزشهای فنی و تخصصی وارد بازار کار شوند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اردبیل از عملکرد مناسب بانکهای خصوصی و برخی بانکهای دولتی در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان خبر داد و اضافه کرد: بانکهای خصوصی نیز در کنار بانکهای دولتی گامهای بلندی برای اشتغالزایی مددجویان برداشتهاند که تمامی فعالیتهای آنها را به فال نیک میگیریم.
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