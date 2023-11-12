توقیف بیش از ۱۰۰۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالحسین زارع اظهار کرد: این دسته از وسایل نقلیه به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز نظیر سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، پلاک مخدوش و یا فاقد پلاک بودن و همچنین تحت تعقیب قضائی قرار داشته‌اند به صورت ساعتی و یا روزانه توقیف شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در هفت ماه سپری شده از سال جاری ۱۴ هزار و ۱۵۰ مورد تخلف توسط گشت‌های نامحسوس جاده‌ای کشف و خودروهای متخلف اعمال قانون شدند.

سرهنگ زارع تصریح کرد: حضور تیم‌های نامحسوس گشت جاده‌ای تأثیر زیادی بر نوع رفتار ترافیکی رانندگان و افزایش ایمنی ترددها ایفا می‌کند.

سرپرست پلیس راه کرمانشاه یادآوری کرد: حضور گشت‌های نامحسوس در واقع هشداری به آن دسته از رانندگان پرخطر است که با رفتار خود امنیت دیگران را به خطر می‌اندازند، اما این دسته از افراد باید بدانند پلیس هر لحظه و در هر ساعت از شبانه روز بر رفتارهای ترافیکی آنان نظارت و کنترل دارد.

وی در پایان و با بیان اینکه بی تجربگی و ارتکاب تخلفات حادثه ساز از سوی رانندگان سهم قابل توجهی در وقوع تصادفات دارد، تاکید کرد: پلیس با هرگونه تخلف برابر قانون برخورد خواهد کرد.