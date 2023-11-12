توزیع ۹۸۹ دستگاه لوازم خانگی در بین مددجویان اردبیلی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد آزادپور عصر یکشنبه در جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان اردبیل، با اعلام اینکه با همراهی و مساعدت یک کارخانه و دفتر مرکزی کمیته امداد کشور ۹۸۹ دستگاه لوازم خانگی تهیه شد تا در اختیار مددجویان استان اردبیل قرار گیرد، اظهار کرد: تمامی این اقلام کالای ایرانی بوده و از کارخانه‌های معتبر و با کیفیت تهیه شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۴۵۳ دستگاه لوازم خانگی به ارزش سه میلیارد تومان توسط یکی از واحدهای تولیدی به شهرستان‌های گرمی و انگوت اختصاص یافته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه ۳۱۰ دستگاه یخچال فریزر، ۲۸۹ دستگاه اجاق گاز، ۱۵۰ دستگاه آبگرمکن، ۱۴۰ دستگاه لباسشویی و ۱۰۰ دستگاه تلویزیون در بین مددجویان توزیع می‌شود، گفت: با توزیع این تعداد لوازم خانگی در بین مددجویان، تلاش شد تا بخشی از مشکلات زندگی آنها برطرف شود.

آزادپور افزود: از یکایک خیران خواستاریم تا در زمینه تأمین لوازم خانگی مناسب برای مددجویان تحت حمایت همچنان یاریگر کمیته امداد استان اردبیل باشند.