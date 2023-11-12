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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۹

معاون حمایت کمیته امداد اردبیل خبر داد؛

توزیع ۹۸۹ دستگاه لوازم خانگی در بین مددجویان اردبیلی

توزیع ۹۸۹ دستگاه لوازم خانگی در بین مددجویان اردبیلی

اردبیل- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل گفت: با مساعدت یک واحد تولیدی و کمیته امداد ۹۸۹ دستگاه لوازم خانگی در بین مددجویان استان اردبیل توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد آزادپور عصر یکشنبه در جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان اردبیل، با اعلام اینکه با همراهی و مساعدت یک کارخانه و دفتر مرکزی کمیته امداد کشور ۹۸۹ دستگاه لوازم خانگی تهیه شد تا در اختیار مددجویان استان اردبیل قرار گیرد، اظهار کرد: تمامی این اقلام کالای ایرانی بوده و از کارخانه‌های معتبر و با کیفیت تهیه شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۴۵۳ دستگاه لوازم خانگی به ارزش سه میلیارد تومان توسط یکی از واحدهای تولیدی به شهرستان‌های گرمی و انگوت اختصاص یافته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه ۳۱۰ دستگاه یخچال فریزر، ۲۸۹ دستگاه اجاق گاز، ۱۵۰ دستگاه آبگرمکن، ۱۴۰ دستگاه لباسشویی و ۱۰۰ دستگاه تلویزیون در بین مددجویان توزیع می‌شود، گفت: با توزیع این تعداد لوازم خانگی در بین مددجویان، تلاش شد تا بخشی از مشکلات زندگی آنها برطرف شود.

آزادپور افزود: از یکایک خیران خواستاریم تا در زمینه تأمین لوازم خانگی مناسب برای مددجویان تحت حمایت همچنان یاریگر کمیته امداد استان اردبیل باشند.

کد مطلب 5937189

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    نظرات

    • فضلی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
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      پاسخ
      سلام کاش بهزیستی هم به مددجوهاش میداد دوسال یخچالم خرابه نتونستم درستش کنم

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