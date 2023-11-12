لزوم استفاده از ظرفیت طلاب در امور فرهنگی و تربیتی شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام حسینی نماینده طلاب و فضلای استان بوشهر در حوزه علمیه قم بر استفاده از ظرفیت طلاب مقیم قم برای حضور در شهرستان‌های استان بوشهر به ویژه شهر گناوه تاکید کرد.

امام جمعه گناوه بیان داشت: ما باید از طلاب کارشناس و خبره دعوت کرده و از آنان جهت حضور در مدارس به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز آموزشی و تربیتی نهایت استفاده را ببریم.

وی خاطر نشان کرد: از ظرفیت طلاب کارشناس در امور فرهنگی و تربیتی و دینی و انقلابی در جامعه امروز به ویژه در شهرستان گناوه باید بهره کامل برده شود.

در این دیدار مشکلات طلاب استان بوشهر و شهرستان گناوه در حوزه علمیه قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.