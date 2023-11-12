«محمد صائبی» به عنوان سرپرست گزینش استانداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی پیشنهادی از سوی علیرضا فخاری استاندار تهران و با حکم دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور، محمد صائبی با حفظ سمت به عنوان سرپرست گزینش استانداری تهران منصوب شد.
بر اساس این گزارش در این حکم اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای (مدظله العالی) مبنی بر گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق و همچنین عدالت محوری، روزآمدی روشهای فرایند گزینش داوطلبین، پرهیز از تنگ نظری و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای و رعایت حقوق افراد و سازمان مورد تاکید قرار گرفته است.
گفتنی است صائبی دارای سابقه گزینش در سمتهای مختلف در هستههای مرکزی در شهرداری تهران، آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، بانک ملی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میباشد و هماکنون به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری تهران مشغول خدمترسانی میباشد
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