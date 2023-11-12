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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۵

پس از پایان هفته دهم لیگ برتر؛

۷ سپاهانی در لیست قلعه نویی / یوسفی هم به تیم ملی رسید

۷ سپاهانی در لیست قلعه نویی / یوسفی هم به تیم ملی رسید

اصفهان - با اعلام قلعه نویی هفت بازیکن از تیم سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی نام بازیکنان زردپوش دعوت شده به اردوی تیم ملی پیش از دیدار برابر هنگ‌کنگ و ازبکستان را معرفی کرد.

طبق لیست اعلام شده پیام نیازمند، محمد قربانی، محمد دانشگر، محمد جواد حسینی‌نژاد، آریا یوسفی، رضا اسدی و رامین رضائیان تیم ملی را در این اردو همراهی می‌کنند.

در این بین قربانی، حسینی‌نژاد و یوسفی از جوانان آکادمی این باشگاه هستند که با اعتماد مورایس در طول لیگ عمکلرد درخشانی داشتند.

اسدی نیز که تا اینجای لیگ با هفت گل آقای گل مسابقات است؛ در دیدار با پرسپولیس برگ برنده مورایس در این دیدار ۶ امتیازی بود. او با گل زیبایی که امشب زد، جواز حضورش در اردوی تیم ملی را امضا کرد.

محمد دانشگر نیز با وجود عملکرد نه چندان خوب خط دفاع سپاهان در لیگ، عملکرد خوبی در مسابقات داشته و حتی توانسته چند گل برای این تیم به ثمر برساند.

غیبت میلاد زکی پور که عملکرد خوبی در مسابقات اخیر زردپوشان داشت در این لیست، جالب توجه است.

نخستین جلسه تمرین تیم ملی فردا برگزارخواهد شد.

کد مطلب 5937196

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