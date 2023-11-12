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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۰

پیکر جانباز شهید« شیرعلی رحمانی» فردا در ایلام تشییع می شود

پیکر جانباز شهید« شیرعلی رحمانی» فردا در ایلام تشییع می شود

ایلام-مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر جانباز شهید حاج شیرعلی رحمانی فردا ۲۲ آبان در ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام شیرعلی رحمانی فردا ساعت ۹ صبح از میدان شهدا به سمت سپاه امیرالمؤمنین (ع) تشییع پیکر جانباز شهید حاج شیرعلی رحمانی فردا در ایلام برگزار می‌شود.

پیکر مطهر این شهید والا مقام پس از مراسم تشییع در قطعه شهدای گمنام آرامستان بهشت رضا (ع) شهر ایلام خاکسپاری می‌شود.

حاج «شیرعلی رحمانی» که در سال ۱۳۶۱ به مقام جانبازی نائل آمد پس از ۴ دهه تحمل درد و رنج به یاران شهیدش پیوست.

کد مطلب 5937200

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