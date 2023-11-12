‌۷۹ کیلوگرم تریاک زیربار خاک معدن در نائین کشف شد

سرهنگ هادی کیان مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی انتظامی شهرستان نائین حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی که در این محور در حال تردد بود مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه گفت: مأموران پلیس حاضر در صحنه پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته که در نتیجه موفق شدند ۷۹ کیلو و ۷۴۰ گرم تریاک را که در زیر بار خاک معدن جاساز شده بود کشف کنند.

فرماندهی انتظامی شهرستان نائین افزود: در این رابطه یک دستگاه خودرو تریلی توقیف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.