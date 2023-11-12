سرهنگ مهدی مهران فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان مانه و سملقان، موضوع در دستور کار کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان با اشاره به اینکه مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ آشخانه با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند، افزود: این فرد در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.