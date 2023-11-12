هفته کتاب و کتابخوانی در کرمانشاه با ۳۶۰ برنامه آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در محل ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه در قالب ۳۶۰ برنامه ویژه در سال جاری برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر برگزاری برنامههای کتاب و کتابخوانی در بخش استانی و شهرستانی، افزود: زنگ کتاب در بیست و سوم آبان ماه در سراسر استان به صدا در میآید و در ادامه برنامههای این روز با از حضور کتابداران در مدارس مجاور کتابخانهها تبیین و معرفی برخی از کتابها انجام میگیرد.
معاون توسعه کتابخوانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ادامه برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی برگزاری چند محفل ادبی و از جمله محفل ادبی «پرواز واژهها» در بیست و چهارم آبان ماه در کتابخانه امیرکبیر با حضور تعدادی از کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
کریمی با تاکید بر توسعه فرهنگ کتابخوانی با محوریت قرار دادن عموم مردم و نسل نوجوان در جامعه، خاطرنشان کرد: در ادامه برنامههای هفته کتابخوانی محفل ادبی شعر فلسطین در بیست و چهارم آبان ماه ساعت ۱۱ صبح در محل کتابخانه امیرکبیر برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: پویش کتابخوانان با انتقال خون این اعضا در هفته کتابخوانی، برگزاری جشن کودک، همایش دوستدار کتاب، عضویت رایگان در کتابخانهها، بخشودگی جرایم اعضای کتابخانهها، اجرای فراخوانهای ملی در حوزه کتاب ویژه اصحاب رسانه، فضا سازی شهری و تقدیر از کتابخوانهای برتر از دیگر برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی است.
کریمی در پایان به برگزاری لیگ بزرگ کتابخوانی اشاره و عنوان کرد: تاکنون چهار لیگ کتابخوانی در شهر کرمانشاه برگزار شده که پنجمین دوره آن به صورت استانی در هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری و همراهی آموزش و پرورش در مدارس برگزار خواهد شد.
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