تکمیل خدمت رسانی شرکت آب و فاضلاب به مسکن مهر ۱۶۰ واحدی هرسین

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شروع محوطه سازی مسکن مهر بهزیستی شهر هرسین توسط تعاونی مربوطه و احتمال آسیب زدگی به لوله گذاری انجام شده، شرکت آب و فاضلاب شهرستان هرسین اقدام به جابجایی خط انتقال آب ۳۱۵ و ۱۱۰ به طول ۴۰۰ متر کرده است.

وی افزود: علاوه بر جابجایی این خطوط، ۴۰۰ متر لوله گذاری جدید جهت شبکه توزیع آب برای این مجتمع انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان هرسین تصریح کرد: همزمان با این عملیات چهار باب حوضچه شیرآلات نیز برای این مجموعه احداث شد، همچنین با توجه به عدم فضای کافی برای واگذاری انشعاب به تک تک واحدهای این مجتمع، هشت انشعاب آب با کنتور حجمی ۲ اینج (برای هر بلوک ۱ کنتور) نصب شد.

عزیزی عنوان کرد: علاوه بر خدمات رسانی در حوزه آب ۸۰۰ متر لوله گذاری فاضلاب نیز با لوله پلی اتیلن ۲۰۰ برای این مجموعه انجام شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده در این مجتمع ۲۰ باب منهول احداث و ۱۶ انشعاب فاضلاب (برای هر بلوک ۲ انشعاب) نیز نصب شده است.