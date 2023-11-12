تایید صلاحیت بیش از دو سوم داوطلبان فارس برای انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزل‌سفلی، عصر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه در تشریح آخرین جزئیات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در استان فارس بیش از ۶۷ درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس که ثبت نام خود را نهایی کرده بودند تأیید صلاحیت شدند که از میانگین تأیید صلاحیت کشور یعنی ۶۴ درصد بالاتر بوده است.

معاون سیاسی استاندار افزود: از هزار و ۴۹۵ نفری که ثبت نام کرده بودند ۲۸۲ نفرشان رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۱۷۷ نفر نیز احراز شد و مابقی نیز انصراف دادند که ۸۸ درصد تأیید صلاحیت شده‌ها را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص بیشترین و کمترین آمار تأیید صلاحیت‌ها به تفکیک شهرستان‌ها نیز گفت: برای تصدی ۴ کرسی حوزه انتخابیه شیراز ۵۳۱ نفر ثبت نام کردند که ۳۵۷ نفر از آنها تأیید صلاحیت شدند و در داراب نیز تنها ۲۷ نفر تأیید صلاحیت شدند که کمترین آمار استان بود.

قزل سفلی افزود: به جز نماینده لارستان که در انتخابات امسال داوطلب نشد ۱۷ نفر از ۱۸ نماینده کنونی مجلس استان فارس مجدداً در انتخابات پیش رو داوطلب شدند که صلاحیت همه آنها تأیید شد.