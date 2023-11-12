یک کاشته سرنوشت پرسپولیس را رقم زد/صحنه پیش از گل اصلاً خطا نبود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی شامگاه یکشنبه که تیمش برابر سپاهان اصفهان در نقش جهان باخت، در نشست خبری پس از این مصاف اظهار داشت: چند موقعیت خوب داشتیم و می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط سخت ورزشگاه بازیکنان ما تلاش کردند، ولی اختلاف دو تیم فقط به خاطر یک کاشته بود که حریف توانست از آن به خوبی استفاده کند.

سرمربی تیم پرسپولیس اصفهان تصریح کرد: دو تیم بازی خوبی به نمایش گذاشتند؛ سپاهان در نیمه دوم شروع خوبی داشت و ما دقایقی را به حریف دادیم.

وی با اشاره به داوری مسابقه افزود: در صحنه‌ای که سپاهان به گل رسید، خطایی در کار نبود و هیچ اتفاقی نیفتاد؛ داور خیلی راحت یک ایستگاهی به حریف داد و یک گل استثنایی هم زدند. اختلاف بازی شاید یک گل نباید می‌بود و یک کاشته سرنوشت بازی را رقم زد.

گل محمدی درباره بازی محتاطانه نیمه نخست بیان کرد: طبیعی است، قدرت دو تیم و اینکه گل اول را نخورند بازیکنان را وادار می‌کند که با احتیاط بازی کنند و انرژی بیشتری روی دفاع بگذارند. فکر نمی‌کنم در این بازی‌ها بیشتر از دو سه موقعیت به وجود بیاید.