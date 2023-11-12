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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

در حمله شمال غرب پاکستان یک پلیس کشته و ۲ نفر زخمی شدند

در حمله شمال غرب پاکستان یک پلیس کشته و ۲ نفر زخمی شدند

پلیس روز یکشنبه اعلام کرد در یک حادثه تیراندازی در منطقه تانک در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان، یک پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه زمانی رخ داد که برخی از افراد ناشناس هنگام عبور از منطقه به یک خودروی پلیس تیراندازی کردند.

در این بیانیه آمده است که این حمله باعث درگیری مسلحانه بین پلیس و تروریست‌ها شد و پلیس پس از تیراندازی منطقه را برای بررسی محاصره کرده است.

پلیس گفت: پلیس متوفی افسر پاسگاه تانک بود و در گذشته از دو حمله تروریستی جان سالم به در برده بود.

مجریان قانون مجروح به بیمارستان منتقل شدند که حال هر دو آنها وخیم است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

کد مطلب 5937226

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