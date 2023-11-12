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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۱

استاندار کرمانشاه:

منطقه آزادقصرشیرین فرصتی مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی است

منطقه آزادقصرشیرین فرصتی مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش مبادلات تجاری با عراق گفت: منطقه آزادقصرشیرین فرصتی مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کاری با نصرالله رشنودی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در عراق که با محوریت جذب سرمایه گذاری از اقلیم کردستان و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مشاور استاندار در امور عراق برگزار شد، اظهار کرد: روند رو به رشد تعاملات کرمانشاه با بخش عربی و کردی کشور عراق می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوب و تحول آفرینی را برای استان فراهم کند.

وی افزود: در این میان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل یک ظرفیت مناسب و راهگشا برای شناخت بهتر و عمیق‌تر از بازار صادراتی به اقلیم کردستان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته مراودات کرمانشاه با اقلیم کردستان به یک سطح مناسب رسیده است و ما کاملاً آماده ورود به فاز اجرایی و عملیاتی کردن پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط کارآفرینان اقلیم کردستان هستیم.

صحرایی بیان کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که باید از آن‌ها برای افزایش تولیدات صادرات محور و اشتغال پایدار استفاده کنیم.

وی از منطقه آزاد قصرشیرین به عنوان بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری نام برد و گفت: در این حوزه تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت کنسولگری ایران در اربیل، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قصرشیرین را به سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان معرفی کنیم.

کد مطلب 5937236

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