چاوز روابط ونزوئلا با اسپانیا و کلمبیا را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هوگو چاوز در یک سخنرانی پس از آنکه رئیس جمهوری کلمبیا عنوان چاوز را در زمینه میانجیگری برای آزادی گروگان های در اسارت گروههای چریک انقلابی "فارک" در کلمبیا لغو کرد، از تعلیق روابط ونزوئلا با دولت بوگوتا خبر داد.

وی تاکید کرد: من به تمامی جهانیان اعلام می کنم که روابط ونزوئلا با کلمبیا تعلیق شده است.

برپایه این گزارش، "آلوارو اوریب" رئیس جمهوری کلمبیا هفته گذشته حکم میانجیگری را که به چاوز برای تلاش جهت آزادی گروگان های تحت اختیار نیروهای فارک داده بود، لغو کرد.

پیشتر دولت کلمبیا تاریخ آخرین مهلت گفتگوهای چاوز با رهبر شورشیان فارک را ‪ ۳۱‬دسامبر (10 دی ماه) اعلام کرده بود.

شورشیان فارک حدود 50 نفر از شخصیت های برجسته کلمبیا ازجمله "اینگرید بتانکورت" نامزد سابق ریاست جمهوری را که یک فرانسوی کلمبیایی است، از چند سال پیش در اسارت خود دارند.

ازسوی دیگر، رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین اعلام کرد: تا زمانی که پادشاه اسپانیا از وی عذرخواهی نکند، روابط کشورش را با دولت مادرید تعلیق خواهد کرد.

"خوان کارلوس" پادشاه اسپانیا در اجلاسی در شیلی از چاوز خواست که ساکت باشد.



