۸۰ پروژه نیمه کاره در ساری تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه یکشنبه پس از بازدید از روند عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب مخزن کرمانی به شهر ساری گفت: پروژه آبرسانی از مخزن کرمانی به شهر ساری در ایام الله دهه فجر به بهره برداری کامل خواهد رسید.

مقام عالی دولت در مرکز مازندران با اشاره به اینکه عملیات تکمیل نهایی این پروژه که با هدف انتقال کامل ظرفیت تصفیه خانه به شبکه شهرساری و همچنین ذخیره آب و رفع دغدغه کمبود آن در زمان پیک مصرف خواهد بود و بزودی انجام خواهد شد افزود: مبلغ قرارداد خط انتقال و مخزن پروژه تا ۲۸۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است. همچنین پیشرفت فیزیکی مخزن تا ۶۰ درصد و اجرای ۱۴ کیلومتر خط انتقال آب در اقطار ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر و احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی انجام گردیده است.

نوبخت در ادامه با تاکید براینکه تأمین آب پایدار یکی از الویت‌های اصلی ما در شهرستان ساری است اظهار کرد: با شناسنامه دار کردن تمامی پروژه‌های توسعه‌ای، مواصلاتی و طرح‌های تأمین آب همانند آبرسانی به روستاها، احداث سد زارم رود و لایروبی آببندان های سطح شهرستان با جدیت در جهت فرایند تکمیل نهایی آن گام برمی داریم.

فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه عزم و همت دولت سیزدهم در شهرستان ساری بر تکمیل پروژه‌های نیمه کاره و برجامانده از قبل است و از پیگیری پروژه‌های نیمه تمام هراسی نداریم گفت: در طول ۶۶۴ روز گذشته با احصای پروژه‌های نیمه تمام و الویت بندی اصولی و با برنامه ریزیِ در میدان توانستیم از مجموع بیش از ۴۰۰ پروژه نیمه کاره، ۸۰ پروژه که از عمر برخی از این پروژه‌ها بیش از یک دهه گذشته بود همانند میدان بار جدید ساری، مجتمع آموزشی شجره طیبه شهید سلیمانی، تالار مرکزی، پل اروست، پل بندافروز، آبرسانی به روستای گرزمون، سالن ورزشی آکند، ساخت مدارس آموزشی پشرت، ترکام، شهیدضامنی و شهیدقائمی و آسفالت راه روستایی بیش از ۶۰ روستا را به سرانجام برسانیم.

نوبخت در پایان اشاره کرد: بنا داریم با صداقتِ در میدان و مردمی سازی امور و با هم افزایی، همدلی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی به سمت تبیین عملی شعارِ تغییر، تحول، آبادانی و امیدآفرینی به نفع مردم حرکت کنیم.