به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو عصر امروز یکشنبه در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز سه دستور کار اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ در دستور کار اول به مباحث مربوط به طرح‌های سرمایه گذاری مصوب کارگروه زیربنایی استان پرداخته شد که ۲۶ طرح سرمایه گذاری مطرح شد و عمده این طرح‌های مطرح شده در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی در خوزستان بود، در نهایت از این تعداد، ۲۲ طرح به تصویب رسید که در عرصه استان گسترده هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: بحث الحاق اراضی به شهرهای امیدیه و ماهشهر موضوع دیگر این جلسه بود زیرا برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیاز به اراضی داریم که بتوانیم به متقاضیان این طرح، زمین واگذار کنیم تا با زیرساختی که مهیا و وامی که پرداخت می‌شود بتوانند مسکن تأمین کنند. هر ۲ الحاق به تصویب رسید و برای سیر سایر مراحل قانونی به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارجاع می‌شوند زیرا هر دو شهر بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند.

وی، موضوع دیگر جلسه را میدان میوه و تره بار شهرستان کارون اعلام و عنوان کرد: با توجه به اینکه باید از کمیسیون نظارت صنفی تاییدیه ای برای این امر دریافت شود، این تاییدیه گرفته شده اما پس از بحث‌های مطرح شده در شورا، قرار شد از طریق مشارکت با شهرداری و یا به صورت تعاونی مجوز داده شود تا این طرح اجرایی بشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه در ۲ حوزه سرمایه گذاری استان دارای خلأ هستیم، تصریح کرد: طبیعتاً مجوزهایی که صادر می‌شود در این ۲ حوزه است. موضوع اول صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است که خوزستان اولین تولید کننده محصولات کشاورزی است اما در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی هجدهمین استان در کشور است یعنی بین محصولاتی که تولید می‌کنیم و صنایع تبدیلی، تولیدی و تکمیلی جایگاه متوسط در کشور داریم؛ بنابراین در این جلسه به طرح‌های متعددی در حوزه سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مجوز داده می‌شود که از ۲۲ طرح، حدود ۲۰ طرح در این زمینه بوده است.

نیکو ادامه داد: حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی یکی دیگر از بخش‌هایی است که خوزستان در آن خلأ دارد و با وجود اینکه حدود ۳۰ درصد از صنایع بالادستی پتروشیمی در خوزستان فعال هستند اما سهم ما از صنایع پایین دستی حدود سه درصد است؛ لذا راهبرد دیگر، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان است.

وی گفت: در این خصوص فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی در مسیر ماهشهر و هندیجان و همچنین شهرک انرژی در امیدیه انتخاب شده که قرار است صنایع پایین دستی پتروشیمی در آنجا مستقر شوند تا ارزش افزوده و اشتغال بیشتر را به همراه داشته باشند.