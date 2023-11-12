ناکامی در انتقال مواد مخدر از روی ریل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حشمت اله ملکی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر و تشدید اقدامات کنترلی، مأموران این پلیس حین کنترل و بازرسی مسافران قطار بندرعباس به تهران به یکی از مسافران مظنون می‌شوند.

وی افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن تهران با رعایت کامل حقوق شهروندی، مسافر مورد نظر را به گیت بازرسی پلیس هدایت و در بازرسی از چمدان همراه، مقدار ۹ کیلو و ۵۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور گفت: پس از انتقال متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه به مقر انتظامی و اقرار وی به بزه انتسابی در اجرای دستور مرجع قضائی، متهم به همراه مواد مکشوفه تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور با توصیه به مسافرانی که راه آهن و قطار را به عنوان وسیله سفر خود انتخاب می‌کنند، افزود: مبارزه جدی با سوداگران مرگ در دستور کار پلیس راه آهن کشور بوده و مسافران از جابه‌جایی بسته‌های افراد ناشناس نیز خودداری کنند چراکه کارکنان پلیس راه آهن کشور در صورت کشف هرگونه اشیا ممنوعه و غیرمجاز برابر مقررات با فرد حمل کننده برخورد قانونی می‌کنند.