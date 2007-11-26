اقتدار نظام اسلامی به پشتوانه بسیج بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان مشاور ستاد فرماندهی کل قوا، ظهر امروز در همایش حماسه مقاومت و پایداری بسیجیان استان زنجان اظهار داشت: بسیج، نیرویی است که ‌در تمامی صحنه‌های پس ‌از انقلاب حضور داشته و در بطن انقلاب با جوشش خود با هیجان و غرور به‌ پیش می‌رود.

وی با تاکید بر این که عزت و پایمردی مردم در پرتو روحیه بسیجیان است ادامه داد: آنجه که امروز ایران اسلامی به آن در عرصه های مختلف دست یافته، چیزی جز عامل پیروی از ولایت فقیه، استقامت، پایداری و برخورداری از روحیه بسیجی ندارد.

سردار رستگارپناه افزود: بسیج، بیدار و هوشیار است و با عزت و پایمردی به ‌دشمنان ثابت کرده است که زیربار زور نخواهد رفت.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ایران، این امر را نشات گرفته از یاس و نا امیدی آنان از عدم موفقیت برنامه های شوم آنها دنست و گفت: ملت ایران در تمام عرصه‌ ها با پشتوانه عظیم بسیج به ‌پیش خواهد رفت و همانند دوران دفاع مقدس، عزت و افتخار خلق خواهد کرد.

مشاور ستاد فرماندهی کل ‌قوا بیان داشت: بسیج از نظر امام خمینی(ره) مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی ‌است که پیروان این‌ ره در گلدسته‌های آن اذان شهادت، رشادت و سرافرازی را سردادند.

سردار رستگار پناه خاطرنشان کر: بسیج، نیاز واقعی انقلاب بود و تا انقلاب پایدار است، روح شجاعت و بسیجی گری در آحاد ملت وجود دارد و حافظ آرمان و ارزشهای انقلاب اسلامی و ملت ایران بوده و پشتوانه‌ عظیمی برای دیگر ملت‌ های آزادیخواه محسوب می‌شود.