اقتدار نظام اسلامی به پشتوانه بسیج بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان مشاور ستاد فرماندهی کل قوا، ظهر امروز در همایش حماسه مقاومت و پایداری بسیجیان استان زنجان اظهار داشت: بسیج، نیرویی است که در تمامی صحنههای پس از انقلاب حضور داشته و در بطن انقلاب با جوشش خود با هیجان و غرور به پیش میرود.
وی با تاکید بر این که عزت و پایمردی مردم در پرتو روحیه بسیجیان است ادامه داد: آنجه که امروز ایران اسلامی به آن در عرصه های مختلف دست یافته، چیزی جز عامل پیروی از ولایت فقیه، استقامت، پایداری و برخورداری از روحیه بسیجی ندارد.
سردار رستگارپناه افزود: بسیج، بیدار و هوشیار است و با عزت و پایمردی به دشمنان ثابت کرده است که زیربار زور نخواهد رفت.
وی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ایران، این امر را نشات گرفته از یاس و نا امیدی آنان از عدم موفقیت برنامه های شوم آنها دنست و گفت: ملت ایران در تمام عرصه ها با پشتوانه عظیم بسیج به پیش خواهد رفت و همانند دوران دفاع مقدس، عزت و افتخار خلق خواهد کرد.
مشاور ستاد فرماندهی کل قوا بیان داشت: بسیج از نظر امام خمینی(ره) مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروان این ره در گلدستههای آن اذان شهادت، رشادت و سرافرازی را سردادند.
سردار رستگار پناه خاطرنشان کر: بسیج، نیاز واقعی انقلاب بود و تا انقلاب پایدار است، روح شجاعت و بسیجی گری در آحاد ملت وجود دارد و حافظ آرمان و ارزشهای انقلاب اسلامی و ملت ایران بوده و پشتوانه عظیمی برای دیگر ملت های آزادیخواه محسوب میشود.
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