به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی امروز در آئین معارفه معاونین حوزه علمیه قم که در سالن همایش‌های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، اظهار کرد: میراث‌دار هویت تاریخی و منزلت کهن حوزه علمیه قم هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از هزار و ۲۰۰ سال شهر قم کانون حوزه‌های علمیه بوده است، مطرح کرد: این حوزه دارای فراز و فرود بوده، ولی در زمان‌هایی جزو اصلی‌ترین کانون‌های حوزوی بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حوزه علمیه قم به نوعی حلقه وصلی برای زمینه‌سازی ظهور بوده است، عنوان کرد: علما و بزرگان حوزوی دوره گذار غیبت حضرت حجت (عج) را مدیریت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حوزه علمیه قم، بغداد و ری سه ضلع اصلی کانون‌های حوزوی بودند، خاطرنشان کرد: اگر حوزه علمیه بغداد نبود، درصد بالایی از فرهنگ و تاریخ حوزه از بین می‌رفت.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه جریان‌های علمی بسیاری در قم جوشید و رشد کرد، تصریح کرد: خیل عظیم مهاجرت‌ها به این شهر نیز حاکی از جریان قوی علمی در حوزه علمیه قم است.

وی با اشاره به اینکه طی ۶۰ سال اخیر اتفاقی در قم رقم خورد که معدل حوزه علمیه قم را با تاریخ حوزه‌ها متمایز کرد، یادآور شد: انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (ره) نقطه برجسته و اوج تاریخ حوزه‌های علمیه بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه باید به دنبال صیانت از گذشته باشیم، ابراز کرد: همچنین قم یک گفتمان جدیدی را آغاز کرده است که باید در راستای آن به دنبال ارتقا و افق‌گشایی‌های جدید باشیم.

وی با اشاره به اینکه طی دهه‌های اخیر گام‌های بزرگی برداشته شده است، بیان کرد: به هیچ عنوان نباید به اقدامات انجام شده قانع شد و در آن متوقف شویم.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه حوزه قم پرچمدار حرکت جدید بوده است، اظهار داشت: انتظار می‌رود در ساختار جدید برخی از گره‌ها و مشکلات گذشته رفع شود.

وی با اشاره به اینکه طرح هدایت علمی باید استمرار و ارتقا داشته باشد، مطرح کرد: این طرح یک راهکار مبتنی بر سنت‌های حوزه و با نگاه به آینده است.

درس‌های خارج حوزه یک گنج غنی و فاخر است

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه به حوزه آزاد و انتخاب‌گر اما با راهبری درست اعتقاد داریم، عنوان کرد: درس‌های خارج حوزه یک گنج غنی و فاخر است.

وی با اشاره به اینکه باید به دنبال بهره‌گیری از جریان پویا و فعال درس خارج باشیم، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در راستای کیفیت و عمق‌بخشی به پایان‌نامه‌ها صورت گرفته است، ولی نباید به وضع فعلی قانع بوده و متوقف شویم.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه گروه‌های علمی باب جدیدی در مراکز است، تصریح کرد: در این مسیر باید شاهد ارتقای گروه‌های علمی باشیم.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های علمی در مراکز و مدارس باید به کانون‌های اصلی علمی و برنامه‌ریزی تبدیل شوند، یادآور شد: این گروه‌های علمی دارای نقش‌های متعددی ازجمله واسپاری پایان‌نامه‌ها هستند و گام‌های خوبی را برداشته‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه شکل‌گیری اقدامات در حوزه مراحل خاص خود را دارد، ابراز کرد: موضوع هدف‌مندی نیز از مباحث حساس است که باید پیش رود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه موضوع درخت‌واره در مدارس و مراکز بسیار مهم است، بیان کرد: این درختواره شاه‌راه بزرگی برای رشد علمی و پاسخ‌گویی به نیازها است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه طرح‌های مختلف تبلیغی در کشور رشد داشته است، اظهار داشت: در طرح‌های تبلیغی باید به دنبال پوشش جامع، عمق و کیفیتی لازم به ویژه در عرصه آموزش و پرورش باشیم.

وی با اشاره به اینکه باید به دنبال رونق هرچه بیش‌تر نقاط کانونی حوزه علمیه قم مانند فیضیه باشیم، مطرح کرد: در عرصه پژوهش نیز طرح‌های مختلفی وجود دارد که باید به آن اهتمام بیش‌تری شود.