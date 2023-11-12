به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی در نشست شورای سازمان همیاری شهرداری های استان که به میزبانی سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه شهرداری در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارد، اظهار کرد: برخلاف فعالیت دستگاه‌های دیگر در ساعت‌های اداری، امکان توقف خدمات مجموعه شهرداری وجود ندارد.

رییس شورای سازمان همیاری شهرداری های استان ادامه داد: لازم است تا مدیریت اجرایی استان، مسئولان قضایی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و بدنه مردم همراهی لازم را با مجموعه شهرداری‌ها داشته باشند.

فاطمی، سازمان همیاری‌ شهرداری‌های استان را مجموعه ای فعال، پویا، کاربلد و کننده کار دانست و تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های سنگین استان نظیر طرح نهضت ملی مسکن که پیشرفت فیزیکی آنها توسط شخص رئیس جمهور دنبال می‌شود، برعهده این سازمان قرار دارد.

استاندار یزد از سازمان همیاری شهرداری‌های استان به عنوان مهم‌ترین کارگزار استان یزد در طرح نهضت ملی مسکن در کشور و به طور خاص استان یزد، یاد کرد و گفت: با توجه به فعال نگه داشتن پروژه نهضت ملی و بسیاری از پروژه‌های دیگر خوشبختانه رضایت از فعالیت‌های سازمان همیاری وجود دارد.

وی از مجموعه سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد برای اجرای ده‌ها پروژه موفق در حوزه راه‌سازی، پل‌سازی، عمرانی، آسفالت و نهضت ملی مسکن تقدیر کرد.

فاطمی، شهرداران را پشتیبان های مادی و معنوی سازمان همیاری‌ شهرداری‌های استان دانست و افزود: این سازمان بازوی فنی و اقتصادی شهرداری هاست و در صورت عدم همکاری و هماهنگی شهرداران، طبیعتاً قادر به انجام مسئولیت‌های بزرگ خود نخواهد بود.

رییس شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان تاکید کرد: سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد باید حوزه نفوذ خود را در اجرای پروژه ها از استان به اجرای پروژه‌های ملی ارتقا دهد زیرا این ظرفیت در سازمان همیاری وجود دارد.

فاطمی ادامه داد: از واگذاری پروژه‌هایی که سازمان همیاری شهرداری‌های استان ظرفیت اجرای آن را داشته باشد، به هر تعداد در استان منعی نداشته و نداریم.

استاندار یزد با اشاره به ورود شهرداری‌های میبد، اشکذر، ابرکوه، تفت و زارچ به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: ساخت مسکن فقط برعهده راه و شهرسازی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی استان ازجمله شهرداری‌ها باید بیش از پیش در این حوزه نقش آفرینی کنند.