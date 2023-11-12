۱۳۶۳ نفر در سیل شرق گلستان دچار حادثه شدند

قاسم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی سیل و آب گرفتگی که در شرق گلستان رخ داد ۱۶۸ نیرو در قالب ۴۴ تیم عازم خدمت رسانی به مردم شدند.

وی افزود: در پی این حادثه یک نفر مصدوم شد که توسط نیروهای هلال احمر به مراکز درمانی انتقال داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان تعداد ناوگان خودرویی بکارگیری شده را ۳۰ مورد اعلام کرد، گفت: در این مدت تعداد ۶ دستگاه آمبولانس، ۱۹ دستگاه خودروی کمک دار سبک، ۲ دستگاه خودروی کمک دار سنگین و ۳ دستگاه خودروی نجات به کارگیری شد.

وی با اشاره به اینکه ۳۴۶ خانوار و هزار و ۳۶۳ نفر دچار حادثه شدند، افزود: از این تعداد به هزار و ۳۶۱ نفر خدمت رسانی شد.

غریب آبادی با اشاره به اینکه در این مدت از ۱۲۷ منزل گل و لای تخلیه شد، اظهار کرد: به ۱۱۶ نفر از حادثه دیدگان سیل شرق گلستان اسکان داده شد.

وی خاطرنشان کرد: در این سیل دو نفر از هم استانی‌های گلستانی جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۹۴۵ پتو، ۵۳۷ موکت، ۲۱۳ ست ظروف، ۸۳ والور، ۲۴ چادر امدادی، ۴۹ کلمن آب و نایلون، ۲۹۸ بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۲۷ بسته غذایی ۱۰ روزه، چکمه، ۶۰ ست بهداشتی، انواع کنسرو و موارد دیگر توزیع شد.

وی یادآور شد: عملیات در شهرستان مینودشت همچنان ادامه دارد.