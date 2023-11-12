کشف بیش از ۵ تن شیرخشک تاریخ گذشته در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک طی عملیات مشترک اطلاعاتی با کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان البرز از دپوی مقادیر قابل توجهی شیرخشک تاریخ مصرف گذشته در یکی از واحدهای تولید فرآورده‌های لبنیاتی در آبیک مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی دقیق و اخذ دستور قضائی به محل اعزام و در بازرسی از آن ۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شیرخشک تاریخ مصرف گذشته کشف و چهار نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده حدود ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این عملیات یک دستگاه کامیونت کاویان توقیف و به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی شد.