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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۳

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف بیش از ۵ تن شیرخشک تاریخ گذشته در آبیک

کشف بیش از ۵ تن شیرخشک تاریخ گذشته در آبیک

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۵ هزار و ۵۰۰ کیلو شیرخشک تاریخ گذشته از یک واحد تولید فرآورده‌های لبنیاتی در شهرستان آبیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک طی عملیات مشترک اطلاعاتی با کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان البرز از دپوی مقادیر قابل توجهی شیرخشک تاریخ مصرف گذشته در یکی از واحدهای تولید فرآورده‌های لبنیاتی در آبیک مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی دقیق و اخذ دستور قضائی به محل اعزام و در بازرسی از آن ۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شیرخشک تاریخ مصرف گذشته کشف و چهار نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده حدود ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این عملیات یک دستگاه کامیونت کاویان توقیف و به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5937289

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
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      تشکر می کنم از برادران نیروی انتظامی که برای امنیت مردم تلاش می کنند. من خودم به شخصه برای تهیه یک عدد شیر خشک گاها چند روز داروخانه ها رو می چرخم تا بتونم یک شیر خشک نان 3 برای فرزندم تهیه کنم.
    • زهرا IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
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      خدا ازشون نگذرد،ما نمی تونیم بخاطر گرونی،شیر خشک برای بچه هامون تهیه کنیم
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
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      خدالعنتشون کنه ما دربه در دنبال شیرخشک هستیم باید تمام داروخانهارو بگردیم تا بتونیم یه دونه شیرخشک ببلاک arپیدا کنیم
    • رقیه IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
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      خدا ازشون نگذره من به خاطر پیدانکردن شیر خشک کودک ۱سالمو از شیر گرفتم باید شدید ترین مجازات رو براشون اجرا کنن
    • جعفری IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      2 0
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      خدا لعنتشون کنه،شیرخشک پیدا نمیشه کرج و تهران رو زیرو میکنیم شیرخشک نیستش اونوقت اینا..... واقعا که... شیرخشک پیدا نمیشه😭😭😭😭
    • ایرانی IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      0 0
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      این بی‌ناموسا باید از گشنگی بمیرن بهشون غذاندید.

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