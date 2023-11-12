مدارس علمیه هرمزگان از نظر امکانات آموزشی در محرومیت جدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس خیراندیش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مدارس علمیه استان هرمزگان متاسفانه از نظر امکانات آموزشی، کتابخانه و سایر زیرساخت های پژوهشی دچار ضعف و محرومیت جدی هستند؛ لذا باید تجهیز آموزشی و پژوهشی مدارس علمیه استان در دستور کار قرار گیرد.

خیراندیش تصریح کرد: در شأن استان هرمزگان نیست که مدارس علمیه برادران با این ظرفیت عظیم که دارد از حداقلی ترین امکانات آموزشی و پژوهشی جهت تحقیق و پژوهش طلاب برخوردار نباشد.

وی افزود: حوزه علمیه هرمزگان به عنوان دبیرخانه برتر رتبه دوم کشوری جشنواره علامه حلی (رحمه الله علیه) معرفی شد و در بخش پایان نامه سطح سه، حجت الاسلام حسین خواجه دادیان برگزیده رتبه دوم کشوری با عنوان «اصول اخلاقی تجارت از منظر اسلام و لیبرالیسم» و حجت الاسلام عباس رهبر برگزیده رتبه سوم کشوری با عنوان «طرح ها و شیوه های تبلیغی فرق ضاله برای کودکان و راه مقابله با آن» را کسب کردند.

دبیر پنجمین جشنواره استانی علامه حلی (رحمه الله علیه) بیان کرد: جشنواره هایی نظیر جشنواره علامه حلی نشانگر ظرفیت های عظیم طلاب پژوهشگر در سطح استان های مختلف است از اینرو کسب رتبه برگزیده، طلاب هرمزگان در سطح کشور نشان دهنده ظرفیت های بالای استان است که توانستند در مباحث پژوهشی از استان های برخوردار از لحاظ امکانات آموزشی و پژوهشی هماوردی علمی و پژوهشی داشته باشند.

حجت‌الاسلام خیراندیش ادامه داد: طلاب هرمزگانی در این مرحله از جشنواره علامه حلی (ره) «ما می توانیم» را به منصه ظهور رساندند و ثابت کردند که با کمترین امکانات و تجهیزات می شود با استان های بهتر برخوردار رقابت علمی و پژوهشی داشته باشند، و این امر مسئولیت مسئولین ذی ربط استانی و کشوری را سنگین تر می کند.