نام نویسی ۱۳ داوطلب انتخابات مجلس خبرگان از هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد خجسته گفت : روز شنبه و در آخرین روز مهلت نام نویسی ۴ نفر دیگر برای ورود به انتخابات نام نویسی کردند. ۱۱ نفر در قم و دو نفر هم در هرمزگان نام نویسی کردند.

وی گفت : ۷ نفر از داوطلبان در بازه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال، سه نفر در بازه ۵۱ تا ۶۰ و سه نفر نیز در بازه سنی ۶۱ تا ۷۰ سال قرار دارند.

به گفته خجسته، هیچ یک از داوطلبان دارای سابقه نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری نیستند، اما ۶ نفر از آن‌ها سابقه داوطلبی در مجلس خبرگان رهبری دارند.

نام نویسی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان آغاز شد و تا ساعت ۱۸ دیروز؛ ۲۰ آبان ادامه داشت. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند امسال برگزار می‌شود.