امر به معروف در گلستان بر اساس مُّر قانون انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه عصر یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار کرد: اقدامات حوزه امر به معروف و نهی از منکر استان بر اساس مُّر قانون و قاطعانه و بر اساس راهبردهای نماینده ولی فقیه و با تلاش دبیرخانه انجام میشود.
وی افزود: اقدامات ارزشمندی در استان ذیل قرارگاه امام حسن عسکری (ع) در حوزه امر به معروف و نهی از منکر انجام میشود.
استاندار گلستان گفت: مجموعه دادگستری، دادستانی، انتظامی و شورای تأمین با قدرت موضوعات را دنبال میکنند.
وی یادآور شد: حراست دستگاهها و اداره کل حراست با کاشفان حجاب در ارائه خدمت مقابله میکنند و گلستان اولین استانی بود که این تفکیک را رعایت کرد.
زنگانه اظهار کرد: دستگاههای فرهنگی همچون آموزش و پرورش، دانشگاهها، فرهنگ ارشاد اسلامی و … پای کار امر به معروف هستند و خوشبختانه اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است.
گفتنی است این مراسم به ریاست آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.
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