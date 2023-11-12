به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی در هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی در یک دیدار با حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان از استقبال بی‌نظیر مردم هرمزگان نسبت به رویدادهای کتاب و کتاب‌خوانی خبر داد و نسبت به چالش‌های پیش روی تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس انتقاد کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان هرمزگان در این دیدار صمیمانه بیان داشت: در حال حاضر ۸۱ کتابخانه در سطح هرمزگان داریم که با افتتاح کتابخانه مرکزی جدید در بندرعباس، استاندارد فضای کتابخانه در استان به ۲ متر مربع می‌رسد که با استاندارد جهانی که ۸ متر مربع است فاصله محسوسی دارد. چاره‌ای جز افزایش کتابخانه‌ها نداریم و در حال حاضر در بندرعباس حداقل به چهار کتابخانه دیگر نیاز داریم.

مدیرکل کتابخانه‌های استان هرمزگان با اشاره افتتاح مراکز کتابخوانی و نمایشگاه‌های کتابخوانی در استان گفت: استقبال مردم از انجمن‌های کتابخوانی، ماشین‌های کتابخوانی سیار، نمایشگاه‌های کتاب بسیار بی نظیر بوده است. تمایل مردم به این حوزه زیاد است و تنها باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات خیرین غرب هرمزگان گفت: در غرب استان، خیرین در حوزه جذب و تشویق مردم به کتاب خوانی بسیار فعال هستند و اقدامات قابل تحسینی را انجام داده اند. احداث کتابخانه و اهدای کتاب در غرب استان به یکی از نقاط قوت تبدیل شده است.

در ادامه محمدی از تفاهم‌نامه همکاری این اداره کل و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان منعقد و اجرایی خبر داد و گفت: توجه به اینکه استراتژی اداره کل کتابخانه‌های عمومی، افزایش سرانه فیزیکی و همچنین افزایش سرانه مطالعه مفید است این تفاهم‌نامه می‌تواند یک گام بزرگ تلقی شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان تصریح کرد: طی این تفاهم‌نامه، پس از نیازسنجی، کتاب‌های موردنیاز هر کتابخانه با موضوعات مختلف ازجمله کمک‌آموزشی، کودک و نوجوان، اجتماعی، رمان و داستان، دینی و مذهبی به‌صورت مجزا خریداری و در اختیار آن گذاشته می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با اشاره به اینکه شهر بندرعباس با جمعیت بیش از ۷۰۰ هزارنفر تنها ۶ کتابخانه دارد، گفت: از این تعداد هم دو مورد آن در ۶۰۰ دستگاه به فاصله ۱۰۰ متری ساخته‌شده است. جانمایی آنها مناسب نبوده است.

وی عنوان کرد که از چالش‌های پیش روی حوزه کتابخانه در استان عدم توسعه کتابخانه‌ها است.

محمدی در برخی نقاط شهر جانمایی نامناسب کتابخانه‌ها و معطل ماندن کتابخانه مرکزی و واگذاری نادرست کتابخانه شهدا به شهرداری بندرعباس را ازجمله دلایل مهمی برشمرد و گفت: این موضوع باعث شده در خدمات‌دهی به آحاد مردم با کمبود فضای فیزیکی دچار شویم؛ زیرا مادر این زمینه تنها بهره‌بردار هستیم.

وی، تعداد کتابخانه‌های استان را ۸۸ مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد هفت مورد آن در کیش است که به دلیل عدم هماهنگی مناسب بین نهاد کتابخانه‌های کشور و سازمان منطقه آزاد کیش؛ در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان گفت: کتابخانه پارک شهید دباغیان هم به رغم گذشت نزدیک به ۱۲ سال از انعقاد قرارداد کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با شهرداری بندرعباس همچنان تکمیل نشده است و بر اساس دستور امروز معاون استاندار باید زمان بندی تکمیل آن در جلسه با شهردار بندرعباس در ۴۸ ساعت آینده مشخص شود همچنین برای ادامه کار ساخت کتابخانه مرکزی نیز اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان بر اساس اعتبارات فعلی با تلاش شبانه روزی طرح را جلو ببرد.

محمدی با انتقاد از وضعیت فعلی کتابخانه ها در هرمزگان گفت: کلانشهرهای کشور دارای کتابخانه‌های مجهزی هستند که خدمات فرهنگی مختلفی را به مردم ارائه می‌کنند به عنوان نمونه کتابخانه‌های مرکزی مشهد و یزد بیش از ۵۰ خدمت را به دوستداران کتاب و کتابخوانی ارائه می‌کنند.