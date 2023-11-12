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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد:

گاز شهر لوداب از صبح دوشنبه به مدت ۱۲ ساعت قطع می شود

گاز شهر لوداب از صبح دوشنبه به مدت ۱۲ ساعت قطع می شود

یاسوج_ طبق اطلاع رسانی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گاز شهر لوداب از صبح دوشنبه به مدت ۱۲ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد، در صورت مساعد بودن هوا، با هدف توسعه شبکه، گاز مناطق دهنو و میان لوداب در شهرستان بویراحمد «بخش لوداب» فردا دوشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مردم این مناطق خواسته شده در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

همچنین مردم ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مأمورین این شرکت سیستم‌های خود را دستکاری نکنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 5937307

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