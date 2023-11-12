موید محسن‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین جشنواره و رویداد ملی گردشگری عشایر از فردا به مدت ۵ روز در مقابل محور حافظیه شیراز برگزار می‌شود گفت: این جشنواره علاوه بر فارس میزبان گروه‌های عشایری از استان‌های مختلف کشور به ویژه چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان و خوزستان خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: معرفی غذا، آداب و رسوم و پوشش جذاب عشایر مناطق مختلف کشور و معرفی فرهنگ عشایر در قالب کارگاه‌های آموزشی از جمله برنامه‌ها و اهداف این رویداد ملی است.

وی تاکید کرد از آنجا که میز ملی گردشگری عشایر به استان فارس اختصاص دارد رونمایی از برند میز ملی گردشگری عشایر نیز در این آئین انجام خواهد شد.

محسن نژاد افزود: یک اتفاق خوب که در این جشنواره ۵ روزه خواهد افتاد رونمایی از بسته‌های تور گردانی عشایر و تعریف بسته‌های سفر گردشگری عشایر است.

وی تشریح کرد: به کمک این بسته‌ها و جهت استفاده از ظرفیت عشایر به عنوان میزبانان گردشگران و مسافران امکان مسافرت‌های بیشتر برای گردشگران تورهای عشایری فراهم خواهد شد و گردشگران با خوراک، پوشاک و فرهنگ کوچ نیز آشنا خواهند شد.

محسن‌نژاد در پایان گفت: افق دید ما تنظیم برنامه‌هایی برای پیوند گردشگران با عشایر کل کشور است.