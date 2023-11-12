به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی دریافت خبری از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری دسته‌جمعی در یکی از مناطق شهرستان کوهدشت بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشاهده شد که چندین نفر به علت اختلافات قبلی با هم درگیر که موجب ایجاد تنش و برهم‌خوردن آسایش اهالی آن منطقه شده‌اند.

فرمانده انتظامی کوهدشت، عنوان کرد: با حضور به‌موقع و مقتدرانه پلیس چهار نفر از عوامل اصلی درگیری دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ امانی با اشاره به اینکه دستگیری این افراد رضایتمندی مردم را در پی داشت، تصریح کرد: پلیس با حضور به‌موقع در صحنه و انجام پیگیری‌های لازم برای دستگیری عاملان جرم و ناامنی، اقدام و با جدیت با افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند برخورد قانونی می‌کند.