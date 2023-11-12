به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گزارشی از نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی با موضوع فلسطین در ریاض ارائه کرد و نوشت: روز شنبه ۲۰ آبان به همراه آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمان برای شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عرب عازم ریاض شدیم.

وی افزود: از همان نخستین روزهای ابتدایی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه، ایده‌ی برگزاری یک نشست در سطح عالی سیاسی با حضور رؤسای کشورهای اسلامی جهت اتخاذ تصمیمات دسته‌جمعی در حمایت از فلسطین، توسط رئیس جمهور کشورمان مطرح شد و با بهره‌مندی از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه (سازمان همکاری اسلامی) و در رایزنی‌های دیپلماتیک، مورد توجه قرار گرفت. اگرچه این نشست با تأخیر یک ماهه برگزار شد، اما بار دیگر اهمیت مسئله‌ی فلسطین و قدس، به عنوان یک عامل مهم جهت همگرایی در جهان اسلام را پررنگ کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: رئیس جمهور کشورمان که با ده پیشنهاد مهم، عملیاتی و فوری در این نشست شرکت داشتند، بر تصمیم‌گیری قاطع به نفع ملت فلسطین از جمله توقف کشتار و نسل‌کشی در غزه، رفع کامل محاصره انسانی، قطع هرگونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای تعقیب و مجازات سران و جنایتکاران رژیم صهیونیستی و آمریکا، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه و اعزام گسترده کاروان‌های حامل کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم فلسطین از کشورهای اسلامی تاکید کردند.

جمهوری اسلامی ایران راه‌حل اصلی و دائمی برای فلسطین را مطابق با حقوق بین‌الملل در برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت با مشارکت همه‌ی فلسطینیان اصیل در داخل و خارج از این سرزمین می‌داند که همواره در عالی‌ترین سطوح سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

در نشست کارشناسان ارشد جهت تنظیم بیانیه پایانی اجلاس، به روال مرسوم تحفظات ایران در مورد بندهایی از بیانیه به‌طور رسمی اعلام و طی یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی ارسال شد.

دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی مصر، مالزی، عربستان، موریتانی، نیجریه، سوریه، قطر، لبنان و سودان بخش دیگری از برنامه‌های فشرده این سفر مهم بود. در این ملاقات‌ها علاوه بر توجه به تحولات فلسطین، آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و زمینه‌های استحکام روابط مورد بررسی قرار گرفت.