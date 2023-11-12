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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۶

ویژه برنامه‌های هفته کتاب در «آب‌پخش» برگزار شد

ویژه برنامه‌های هفته کتاب در «آب‌پخش» برگزار شد

بوشهر- ویژه برنامه‌های هفته کتاب با حضور دانش‌آموزان در «آب‌پخش» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته کتاب، مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام آب‌پخش با حضور اعضا و مسؤول کتابخانه عمومی امام محمدباقر (ع) آب‌پخش و دانش‌آموزان دبستان دکتر حسابی و هنرستان پردیس برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آئین معنوی با قرائت فاتحه و اهدای شاخه‌های گل و غبارروبی قبور مطهر شهدای گمنام به روح بلند شهدا ادای احترام کردند.

ابوالفضل بهادرپور مدیر دبستان دکتر حسابی با اشاره به اهمیت و لزوم توجه به کتاب و فرهنگ کتابخوانی و درس گرفتن از تجربه‌ها و مطالب نویسندگان خواستار ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه شد.

ویژه برنامه‌های هفته کتاب در «آب‌پخش» برگزار شد

همچنین در خصوص مسابقه کتابخوانی استانی ستاره‌ها چیدنی نیستند و بی پرده با حجاب و همچنین مسابقه کاردستی با موضوع کتاب و کتابخانه، اطلاع‌رسانی مجدد انجام شد.

کد مطلب 5937319

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