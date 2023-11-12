تصادف پژو ۴۰۵ و پارس در داران ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی ویژه در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو پارس با یکدیگر برخورد کردهاند، ادامه داد: این حادثه در داران ۱۰ کیلومتری قوزجانک اتفاق افتاده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و کد هلال احمر برای این حادثه تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر شامل مرد ۳۰ ساله، زن ۶۵ ساله ۲ کودک ۸ و ۲ ساله مصدوم شدهاند.
وی با بیان اینکه مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند، گفت: متأسفانه ۲ مرد ۲۵ و ۲۸ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
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