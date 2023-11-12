پیش بینی ۷ هزار و ۹۷۲ صندوق اخذ رأی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان، مردم را عنصر اصلی تشکیل و هدایت کننده انتخابات دانست و با تاکید بر اینکه مردم سرمایه‌های اجتماعی این نظام هستند، اظهار کرد: نیل به اهداف مقدس و مهمی که نظام اسلامی برای ایجاد یک بستر مناسب توأم با آرامش به دنبال آن است به چگونگی تعامل، همراهی، هماهنگی و بهره برداری از جریانات مردمی و به چگونگی سیاست‌ها و نوع اعمال آنها توسط ما بستگی دارد.

وی مردم را ثروت و سرمایه غیرقابل انکار که در طول انقلاب همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) بوده، دانست و با لزوم مغتنم شمردن این سرمایه‌های اجتماعی، بر حفظ و تداوم این همراهی تاکید کرد.

استاندار تهران افزود: اگر نظامات مختلف دنیا را بررسی کنیم، خواهیم دید که بسیاری از کشورها قدرت را به صورت غیر مستقیم نسبت به رأی مردم در دست دارند، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سرنوشت کشور مستقیماً به وسیله مردم و به دست مردم مشخص می‌شود و حتی حفظ و بقای جایگاه و مقام رفیع رهبری هم بر پایه انتخاب مردم استوار است.

فخاری در ادامه با بیان اینکه همه ما مکلف هستیم به عنوان دست اندرکاران امر اداره جغرافیای سیاسی کشور به موضوعات مردم توجه داشته باشیم، بیان کرد: این مسائل در طول دوران خدمت ما باید آثار وضعی خود را نشان دهد، چرا که حیات سیاسی ما بستگی به این سرمایه اجتماعی دارد، نمی‌شود زمانی که به حضور مردم نیاز داریم این مسائل را پر رنگ جلوه داده و زمانی که از آن دوران گذر کردیم مردم را فراموش کنیم.

وی تعامل و تکثر در ارتباط با مردم و خدمت و پاسخگویی شبانه روزی را از ویژگی‌ها و الزامات مسئولین در نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در این راستا بهره گیری از عوامل اعتماد زا می‌باشد، پرهیز از اقوال، رفتارها و کنش‌های مختلفی که سبب ایجاد بی اعتمادی مردم می‌شود را امری ضروری دانست و گفت: نباید اجازه دهید دروغ و دروغ گویی ترویج پیدا کند.

استاندار تهران صداقت، شفافیت و دوری از تکلف را یکی از راه‌های جلب اعتماد مردم خواند و افزود: لازم نیست از کارهای نشدنی به مردم حرف بزنیم که بعد علاوه بر هزینه انجام نشدن، عواقب بی اعتمادی هم به آن اضافه و در نهایت سبب ریزش اعتماد عمومی مردم شود.

فخاری با بیان اینکه باید ابزارهای لازم برای جلب اعتماد مردم پیدا کرد، مشارکت دادن در موضوعات مختلف و تصمیم گیری ها در اداره یک شهرستان توسط مردم را از عوامل اعتماد ساز دانست و خطاب به فرمانداران حاضر در جلسه گفت: باید به دنبال کسب رضایت عام مردم یعنی تمرکز بر جریانات اثرگذار عام که مردم آثار وضعی بلندمدت و توأم با نفوذ و استمرار را مشاهده می‌کنند، به در پروژه‌های عمرانی باشید.

وی با اشاره به اهمیت پاسخ گویی به شبهات و سوالات تاکید کرد: برای انتخابات و حداکثر سازی مشارکت باید تحرک داشت، باید به سمت ایجاد یک فضای پر شور انتخاباتی حرکت کنیم، باید به سمتی برویم که مردم برای دستیابی به آنچه تقاضا دارند به صحنه بیایند.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه ذات انقلاب ما حضور مردم است، به برگزاری جلسات با احزاب و گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برخی گمان می‌کنند تمرکز دولت بر روی طیف خاصی است در حالی که واقعیت این نیست.

فخاری با اشاره به افزایش تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در استان حدود هفت هزار و ۹۷۲ صندوق اخذ رأی وجود دارد که از این تعداد ۴۵۰۰ صندوق در شهر تهران مستقر است و این به معنی بالا بودن میزان داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات و حجم بالای کار ما می‌باشد.

وی هدف از برگزاری این جلسات را همگرایی، همراهی و تبادل نظر در خصوص چگونگی تأمین تسهیلات برای حضور مردم در صندوق‌های اخذ رأی و تصمیم گیری برای آینده خود عنوان کرد.