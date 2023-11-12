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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۳

دبیر جشنواره مطبوعات استان قم:

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات استان قم تا ۵ آذرماه تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات استان قم تا ۵ آذرماه تمدید شد

قم- دبیر سومین جشنواره مطبوعات و رسانه های برخط استان قم از تمدید مهلت ارسال آثار خبرنگاران به این جشنواره رسانه ای تا ۵ آذرماه ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم همزمان با ۱۷ مرداد امسال روز خبرنگار با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم فعالیت خود را با اعلام فراخوان آغاز کرد.

وی بیان داشت: این جشنواره رسانه‌ای شامل ۷ بخش اصلی از جمله خبر، تیتر، گزارش خبری، گزارش تصویری، مصاحبه، یاداشت و سرمقاله و همچنین صفحه آرایی است.

بخشی، با بیان اینکه این جشنواره بخش ویژه نیز دارد بیان داشت: بخش ویژه جشنواره با موضوعات جهاد تبیین، استکبار ستیزی و فرهنگ شهروندی و در قالب گزارش است.

دبیر سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم عنوان داشت: مهلت این جشنواره تا پایان مهرماه اعلام شده بود که با توجه به درخواست اهالی رسانه در نوبت اول تا ۲۰ آبان ماه و در نوبت دوم تا ۵ آذرماه به منظور مشارکت بیشتر و در راستای ایجاد فرصتی مجدد برای حضور خبرنگاران در این جشنواره رسانه‌ای تمدید شد.

بخشی، با بیان اینکه از خبرنگارانی که تاکنون موفق به ارسال اثر نشدند درخواست می‌شود در این مدت باقی مانده نسبت به شرکت در جشنواره اقدام کنند افزود: آثار این جشنواره صرفاً از طریق سایت qom.pressfestival.ir پذیرش می‌شود و اصحاب رسانه می‌بایست با ورود به این سامانه، ثبت نام کرده و با اخذ کد کاربری و رمز عبور، نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

کد مطلب 5937333

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