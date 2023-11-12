ضرورت استقرار پلیس گردشگری در رینگ اول شهر همدان

حمید بادامینجات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نردهکشی اطراف سایت موزه میدان مرکزی شهر همدان، بیان کرد: هیچ تصمیمی در این باره در شورا گرفته نشده و ما از این تصمیم مطلع نیستم.
وی ادامه داد: اگر هم قرار است اقدامی مبنی بر نردهکشی اطراف سایت موزه همدان انجام شود بدون اطلاع شورای شهر است بنابراین فعلاً نمیتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
بادامینجات عنوان کرد: معضلات و آسیبهای اجتماعی در این منطقه وجود دارد که باعث گلایه شهروندان شده است، این موارد باید برطرف شود و برای رفع آنها به حمایت نیروی انتظامی نیاز داریم.
وی اضافه کرد: صحبتهایی در این زمینه با نیروی انتظامی انجام شده و به توافق رسیدیم که در رینگ مرکزی شهر محلی برای استقرار پلیس گردشگری تعبیه شود تا مشکلات بازار و رینگ مرکزی را مدیریت کند.
بادامینجات با تاکید بر اینکه سایت موزه شهر همدان یک اثر فاخر است و باید به بهترین شکل مدیریت شود، گفت: شورای شهر آماده همکاری با نیروی انتظامی است که فضای مناسبی در اختیار این ارگان قرار دهد تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در این منطقه باشیم.
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