صهیونیستها پنج فلسطینی را در غزه شهید و زخمی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع فلسطینی گفت: در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شمال نوار غزه یک نفر شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هویت شهید و زخمی های این حمله مشخص نشده است.

سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله علیه یک گروه از مبارزان فلسطینی صورت گرفت که گلوله های خمپاره به جنوب فلسطین اشغالی شلیک کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری کنفرانس آناپولیس بر شدت حملات خود به فلسطینی ها بویژه در نوار غزه افزوده است به گونه ای که در دو روز گذشته نیز 11 شهروند فلسطینی شهید و زخمی شدند.