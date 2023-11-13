به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و معرفی کتاب و مستند «وفای عهد» درباره زندگی پدر استومی ایران دکتر محمد وفایی امروز دوشنبه ۲۲ آبان در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
این کتاب و فیلم مستند به قلم و کارگردانی هومن ظریف، به خاطرات روزانه دکتر محمد وفایی، پدر استومی ایران و بنیانگذار انجمن خیریه استومی ایران میپردازد. مستند ۵۷ دقیقهای «وفای عهد» در اردیبهشت ماه امسال آماده عرضه شده است. معرفی کتاب «خاطرات ساکن خیابان آمل» با موضوع خاطرات ناصر جبلی از دیگر بخشهای این مراسم است.
کتابهای «مرز پرگهر»، «یمینی شریف آنچه بود آنچه هست» و «گل گفتوگو» و فیلمهای مستند «مرز پرگهر»، «گل گلاب به روایت هما»، «شهیدی عود آواز»، «روشنای خورشید» و… تعدادی از آثاری است که در کارنامه هنری هومن ظریف به چشم میخورد.
این مراسم امروز دوشنبه ۲۲ آبان برگزار میشود.
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