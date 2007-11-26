تبدیل تدریجی 5 هزار تاکسی گردشی به تاکسی تلفنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: تاکسی های گردشی بازدهی لازم را ندارند زیرا به دلیل طی کردن مسافت و زمان زیاد در سطح شهر برای یافتن مسافر، آلایندگی های زیادی را تولید می کنند.

وی افزود: به دلیل ناکارآمدی لازم تاکسی های گردشی، در سطح شهر ایستگاه هایی برای توقف این تاکسی ها ایجاد خواهد شد تا از تردد بیهوده آنها از سطح شهر جلوگیری شود و مسافران بتوانند با تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به این ایستگاه ها از تاکسی برای رسیدن به مقصد خود استفاده کنند.

وی با تاکید برآنکه تبدیل برخی از تاکسی های گردشی به تلفنی از سرگردانی مسافران نیز جلوگیری می کند گفت: مسافران علاوه بر تماس تلفنی می توانند به این ایستگاه ها مراجعه کنند و در اسرع وقت برای مسیر مورد نظرشان تاکسی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در محوطه اطراف بازارهمواره تعداد زیادی تاکسی گردشی مشغول به خدمات رسانی هستند اما از آنجا که تنها در سبزه میدان محلی برای توقف تاکسی ها وجود دارد، بی نظمی در سطح خیابان ها به چشم می خورد به همین دلیل بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در این محدوده برای توقف تاکسی ها 8 نقطه در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در ادامه گفت: این ایستگاه مقابل ورودی و خروجی های اصلی بازار مانند پله نوروز خوان و بوذر جمهری ایجاد می شود تا تردد شهروندان با سهولت صورت گیرد.