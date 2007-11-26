موضع آمریکا در قبال موضوع هسته ای ایران دوگانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با مجله "ایتوگی" Itogi اعلام کرد که روسیه برای حل مسئله هسته ای ایران از راه سیاسی-دیپلماتیک تلاش می کند اما در این باره مسکو شاهد سیاست های دوگانه از سوی آمریکاست.

به گزارش ریانووستی از این مصاحبه، لاروف گفت: "روسیه گفتگوهای نزدیکی با همه طرفین ذیربط جهت یافتن راه حل قابل قبول مسئله برنامه هسته ای ایران انجام می دهد".

وی همچنین درعین حال تصریح کرد: "ما مدتهاست که دوگانگی معینی را در مواضع دولت آمریکا مشاهده می کنیم. از طرفی نمایندگان این کشور در سطوح مختلف به طرفداری آمریکا از تلاش های مشترک برای یافتن راه حل مسئله هسته ای ایران از طریق صرفاً سیاسی-دیپلماتیک سخن می گویند، از سوی دیگر تحریم های یکجانبه ای را علیه تهران و کشورهای ثالث از جمله روسیه اعمال می کنند".

وی همچنین گفت که "بیانیه های نمایندگان آمریکا در مورد اینکه راه حل نظامی مسئله ایران هنوز بر روی میز مذاکره قرار دارد نیز بیشتر و شدیدتر شده است".

لاوروف تاکید کرد که مسکو بر این اعتقاد است که راه حل نظامی برای حل موضوع هسته ای ایران غیر قابل قبول و غیر سازنده است.

وی خاطر نشان ساخت: "ایجاد تنش در رابطه با ایران به جو نامطلوب سیاست خارجی و فضای غیر قابل اعتمادی مبدل می شود که کار یافتن راه حل قابل قبول را دشوار می سازد".