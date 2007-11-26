به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد هیئت داوران از 55 مجموعه عکس هشت مجموعه را با موضوع آتش‌سوزی بازار، اعدام قاتل قاضی مقدس، تصادف اتوبوس، آتش‌سوزی پمپ بنزین نیایش، حوزه علمیه جامعه‌الزهرا، جمع‌آوری اراذل و اوباش و توفان گنو در کرمان برای بخش نمایشگاهی انتخاب کرد و در پایان یکی از آنها برگزیده خواهد شد.

در بخش تک عکس خبری نیز از مجموع هزار و شش قطعه عکس، 41 عکس برای بخش نمایشگاهی انتخاب شده که در نهایت سه نفر از آنها به عنوان عکاسان برتر معرفی خواهند شد. جایزه ویژه شهید سعید جانبزرگی نیز شامل هشت سکه بهار آزادی به یک مجموعه عکس تعلق خواهد گرفت.

به نفرات اول تا سوم تک عکس به ترتیب 10، هفت و پنج سکه بهار آزادی، لوح تقدیر و تندیس مسابقه اهدا می‌شود. جهانگیر رزمی، حسین قندی، کاوه کاظمی، بن کریتس و کارن فیروز داروان این دوره از مسابقه عکس خبری سوره مجموعا هزار و 369 عکس از 153 عکاس را بررسی کرده‌اند.

اسامی برندگان و بخش نمایشگاهی نخستین مسابقه عکس خبری سوره با دبیری حسن سربخشیان در پایگاه اطلاع‌رسانی عکس سوره به نشانی www.sourehpressphoto.com و سایت خانه عکاسان ایران www.iranipc.net نیز قابل مشاهده خواهد بود.